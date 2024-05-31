«Они уже давно человечки»: Юлия Рутберг о воспитании внуков

Актриса Юлия Рутберг рассказала о воспитании внуков. Ее цитирует kp.ru.

По словам Рутберг, она не «номенклатурная» бабушка.

«Потому что я иногда бываю очень строгой, потому что я консерватор с точки зрения человеческих ценностей. Мне кажется, что никто никакого нового окна ни в какую Европу не открыл», — говорит она.

Иногда, продолжила актриса, она может «беситься» с внуками или, наоборот, отдыхать рядом с ними.

«Понимаете, на самом деле, они уже давно человечки. С ними не надо сюсюкаться. Их надо очень любить», — раскрыла свой секрет она.

При этом, добавила звезда, любовь должна быть действенной, строгой и нежной: она уверена, что надо научить детей работать, читать и знать, как «устроена человеческая жизнь».

«Потому что, если в 17-18 лет для них все будет новостями, и что только морталы и комбаты и телефонные игры, они никем не станут. И никакое количество денег родителей не спасет», — говорит 58-летняя актриса.

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