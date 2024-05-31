На Украине озвучили число лагерей для военнопленных

На территории Украины работают три лагеря для военнопленных. Об этом заявил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Мы — Украина».

«У нас сейчас функционирует три лагеря для военнопленных, мы раздумываем над открытием четвертого, если обмены не активизируются», — сообщил Малюська.

По его словам, обмен военнопленных является хорошей новостью с точки зрения освобождения места в лагерях.

До этого сообщалось, что в результате сложного переговорного процесса 31 мая с украинской территории возвращены 75 российских военнослужащих. Освобождение из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

29 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмены военнопленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Киева.

Ранее спецназовец ГУР сдался в плен ВС РФ на Волчанском направлении.