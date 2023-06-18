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«Папу надо догнать»: Ирине Пеговой – 45 лет

Актриса Ирина Пегова празднует 45-летие

18 июня российская актриса театра и кино Ирина Пегова отмечает день рождения. Она родилась в 1978 году в Выксе Горьковской области (ныне – Нижегородская). Ирина росла в семье, которая никак не связана со сценой и экраном, и, как признавалась она сама, актрисой становиться не собиралась. Ее отец – спортсмен, лыжник и легкоатлет, был преподавателем физкультуры. А мама работала на металлургическом комбинате. Несмотря на то, что отец Ирины не был актером, в кино он снимался — в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир».

«Я недавно узнала, что у меня папа снимался в нескольких картинах, в том числе в «Войне и мире» Бондарчука. Он служил в армии три года в самых разных местах… И когда Бондарчук снимал свою киноэпопею, папа у него играл в батальных сценах то француза, то русского. Вот откуда это все пошло. Папу теперь надо догнать, потому что он в «оскароносном» фильме, а я так…», — рассказывала она в интервью порталу «7 Дней».

Сначала она поступила в Политехнический институт, но вскоре ушла в Горьковское театральное училище, где ее еще во время учебы заметил режиссер Петр Фоменко. В 1997 году Пегова оставила училище и уехала в Москву поступать в ГИТИС – как раз на курс Фоменко. В труппу театра ее приняли сразу после окончания института, в 2001 году. В 2003 году сыграла первую главную роль в кино в фильме Алексея Учителя «Прогулка». С 2004 года сотрудничала с Московским театром Олега Табакова, а в 2006 году перешла в МХТ им. Чехова, где художественным руководитель был также Табаков. Под его руководством Ирина сыграла в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Дядя Ваня», «Чайка», «Трамвай «Желание» и других.

Итогом работы актрисы стало получения самых престижных наград. Она успела стать Заслуженным артистом РФ, дважды получить театральную «Золотую маску», «Золотого орла» за главную женскую роль в картине «Прогулка» и премию «Фигаро» имени Андрея Миронова.

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