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«Чао, Сильвио»: в Милане прощаются с Берлускони

В Италии проходят похороны Сильвио Берлускони

В центре Милана собрались тысячи итальянцев с плакатами, национальными флагами и фотографиями в руках. «Сильвио, Сильвио», — кричат они. Но речь не о митинге. Люди пришли, чтобы почтить память бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, церемония прощания с которым началась с 16:00 (мск) в кафедральном соборе Милана — соборе Рождества Девы Марии.

Четырежды возглавлявший правительство Италии политик скончался 12 июня в больнице. Он страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, из-за которого развилась легочная инфекция. 9 июня его госпитализировали в очередной и последний раз. Берлускони ушел из жизни на 87-м году.

С понедельника флаги на всех государственных учреждениях Италии и Евросоюза приспущены. 14 июня в Италии объявили национальным днем траура. По разным оценкам, в самом соборе на церемонии прощания находится до 2 тыс. человек, на площади – 20 тыс.

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