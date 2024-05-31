Минюст признал проекты Sota и Republic иноагентами

Министерство юстиции РФ сообщило, что в список иностранных агентов вносятся проекты Sota и Republic. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

В сообщении говорится, что ресурсы распространяли «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ», а также руководства страны и Вооруженных сил. Кроме этого, в руководстве и в числе сотрудников проектов находятся лица, которые уже включены в список иноагентов.

Также о интернет-проекте Sota говорится, что ее деятельность реализуется неправительственной иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Также в список иноагентов были включены движение жен мобилизованных «Путь домой» и его лидер Мария Андреева, политики Екатерина Дунцова и Павел Иванов, журналистка Марина Литвинович.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.