«Во Францию будут прибывать гробы». Чем обернется идея Макрона отправить инструкторов на Украину Полковник Ходаренок: разведка РФ вскроет места, где инструктора НАТО будут обучать ВСУ

Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Об этом сообщила газета Le Monde. Кто и как собирается обучать солдат ВСУ и к чему приведет такое развитие событий, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Почему солдат надо обучать на Украине?

«Отправка французских и европейских инструкторов на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. По нашей информации, французские власти хотят создать коалицию стран, желающих обучать украинских солдат на территории Украины», — написала газета Le Monde.

Обратим внимание — «желающих обучать украинских солдат» именно на территории Украины. Возникает вопрос — почему? Переведем термин французского издания «обучение украинских солдат» на военный язык. В вооруженных силах это все-таки называется несколько иначе — боевой подготовкой.

Первым ее этапом должна быть индивидуальная подготовка военных. После чего последовательно осуществляется слаживание отделений, взводов, рот, батальонов, полков, бригад. Затем непременно должно следовать тактическое учение с боевой стрельбой и отправка части/соединения в зону военных действий.

Без проведения подобного учения полк/бригада/дивизия не могут считаться готовыми к бою в полном объеме. Вместе с тем далеко не каждая европейская страна имеет учебные центры (полигоны), которые позволяют проводить полноценные бригадные/дивизионные учения с боевой стрельбой. Даже на европейской части России емкость большинства учебных центров Сухопутных войск — полк.

Кроме того, неизбежно возникнут большие организационные трудности (подчеркнем — даже не большие, а очень большие) с перемещением украинских частей в учебные центры европейских стран и последующее возвращение их в места постоянной дислокации и ввод в бой.

Заметим, все это надо осуществлять в численности военного времени и делать только на штатной боевой технике. Тут только для передислокации одной украинской бригады туда и обратно придется задействовать значительную часть военно-транспортной авиации Североатлантического альянса, а также морской и железнодорожный транспорт. Оплачивать подобные расходы (очень даже немалые, между прочим) в Киеве, разумеется, не намерены.

Есть и еще одно немаловажное обстоятельство. Существенная часть бойцов ВСУ, находящихся на обучении в благополучных европейских странах, может просто дезертировать. Видимо, исходя из всего перечисленного, и принято решение — готовить украинских солдат сугубо на национальной территории.

Кто займется обучением?

Сообщается, что к подобной коалиции может примкнуть Литва. Но совершенно непонятно, чему Вильнюс может научить военнослужащих ВСУ, то есть армию, которая обладает более чем двухлетним опытом ведения вооруженного конфликта высокой интенсивности. В истории вооруженных сил Литвы XX века отсутствуют даже намеки на какие-либо традиции воинской службы.

29-й Литовский стрелковый корпус Красной Армии с началом Великой Отечественной войны просто разбежался, а его бойцы стреляли в спину своим командирам. Военнослужащие этого соединения затем находились в составе карательных батальонов и прославились неслыханными зверствами на оккупированной территории России и уничтожением еврейского населения собственно в Литве.

О впоследствии сформированной в тылу нашей страны 16-й Литовской стрелковой дивизии, доблестно провоевавшей затем практически всю войну, в современной прибалтийской республике вспоминать не принято. Так что ничему дельному (кроме бандитизма и убийства мирных жителей) современные литовские вояки научить воюющую украинскую армию не смогут.

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Газета Le Monde отметила, что ВСУ страдают от нехватки кадров и не желают освобождать солдат, дислоцированных на фронте. Это фразу вновь придется переводить на военный язык. Дело в том, что укомплектование личным составом частей и соединений действующей армии производится несколькими способами.

Один из них — призыв (мобилизация) граждан на военную службу , прибытие их на сборный пункт, затем отправка в запасные части видов вооруженных сил и родов войск (учебные центры). Там бойцы в течение нескольких месяцев проходят индивидуальную подготовку, а затем в составе маршевых рот отправляются на фронт на доукомплектование частей и соединений, ведущих боевые действия.

Так вот, преподавательский (инструкторский) состав подобных учебных частей должен быть непременно с боевым опытом. Готовить пополнение должны лучшие офицеры и сержанты, до этого хорошо зарекомендовавшие себя в боях. Однако, согласно материалу Le Monde, именно с отправкой таких кадров в тыл для обучения вновь призванных (мобилизованных) граждан, у ВСУ очевидные проблемы. Именно для решения этой задачи Эммануэль Макрон и намерен отправить на Украину своих инструкторов.

Другой способ увеличения боевого и численного состава действующей армии — вывод с фронта в тыловые районы для отдыха и доукомплектования бригад и дивизий, понесших в предыдущих боях потери не более 20-25% от штатного состава. В тылу такие соединения получают пополнение из числа вновь призванных граждан (годных к воинской службе бойцов из госпиталей), новое вооружение и военную технику с предприятий промышленности и по готовности отправляются на фронт или содержатся в качестве стратегических резервов. Учитывая, что такие бригады и дивизии сохранили костяк опытных офицеров и бойцов, до требуемых кондиций боеспособности такие соединения доводятся сравнительно легко.

Но и такой способ увеличения боевого и численного состава в большинстве случаев ВСУ позволить себе не могут:

во-первых, им очень трудно снять с переднего края хотя бы одну бригаду из-за интенсивных боевых действий;

во-вторых, технику и вооружение с предприятий промышленности такие соединения получать не могут из-за отсутствия на Украине оборонно-промышленного комплекса как такового.

Какие будут последствия?

Все эти обстоятельства президенту Франции наверняка известны, и известны в деталях. И до определенной степени у главы Пятой республики есть намерение смикшировать эти недостатки, имеющие место в ВСУ, хотя бы отправкой военных инструкторов.

То есть Макрон намерен хотя бы частично выступить в роли начальника Главного управления формирования и укомплектования ВСУ (хотя надо заметить, что подобная должность и соответствующий аппарат в ВСУ, столь необходимые в войне высокой интенсивности, отсутствуют).

Что будет в итоге? Всеми имеющимися средствами разведки Вооруженных сил РФ места учебных центров и полигонов, где инструкторский состав из Франции и других государств — участников НАТО будет заниматься обучением личного состава ВСУ, непременно вскроются.

Не приходится ни минуты сомневаться, что по ним будут систематически наносить высокоточные ракетно-авиационные удары ВКС РФ и удары силами Военно-морского флота. И есть все основания полагать, что в самом скором времени на территорию Пятой республики будут прибывать не военнослужащие ВС Франции после завершения срока командировки на Украину, а гробы с их телами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).