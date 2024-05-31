Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста российских журналистов

Песков счел безумством озвученную Фондом Клуни идею ареста журналистов РФ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумным намерение Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

В разговоре с корреспондентом агентства Песков предложил журналистам самим узнать «аргументацию этих безумцев».

31 мая появилась информация, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из России в Европе. Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что в уголовных кодексах некоторых стран есть статья о «пропаганде войны» и именно в них организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

В свою очередь, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал неприемлемыми угрозы фонда Клуни журналистам из РФ. По его мнению, члены фонда лишь верят в собственную пропаганду, их невозможно переубедить, а только пожалеть. Такие действия абсолютно противоречат свободе печати.

Ранее сообщалось, что ответ России на запрет вещания трех СМИ в ЕС находится на завершающей стадии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами