Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста российских журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумным намерение Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

В разговоре с корреспондентом агентства Песков предложил журналистам самим узнать «аргументацию этих безумцев».

31 мая появилась информация, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из России в Европе. Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что в уголовных кодексах некоторых стран есть статья о «пропаганде войны» и именно в них организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

В свою очередь, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал неприемлемыми угрозы фонда Клуни журналистам из РФ. По его мнению, члены фонда лишь верят в собственную пропаганду, их невозможно переубедить, а только пожалеть. Такие действия абсолютно противоречат свободе печати.

Ранее сообщалось, что ответ России на запрет вещания трех СМИ в ЕС находится на завершающей стадии.