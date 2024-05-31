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В Свердловской области чиновников будут проверять на коррупцию с помощью ИИ

В Свердловской области используют программу на основе ИИ для борьбы с коррупцией

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Свердловская область станет одним из первых регионов, в котором проверят чиновников на коррупцию с помощью ИИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал в эфире «Четвертого канала» замгубернатора Дмитрий Ионин, в регионе планируют внедрить новое программное решение, созданное на основе искусственного интеллекта и предназначенное для проверки работников любого ведомства. Так, с помощью этой программы можно будет выявить коррупционные связи чиновника.

«Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета, исходя из деклараций, которые чиновники подают. Чтобы антикоррупционная история была реальна, для этого нужно подключать программные решения, искусственный интеллект... Сейчас это просто огромный объем бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура», — заметил Ионин.

Он заявил, что программу протестируют на свердловских муниципальных служащих, после чего разработчики смогут устранить ошибки в работе программного обеспечения.

Ранее главного свердловского борца с коррупцией заключили под стражу по делу о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

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