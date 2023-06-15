Американский актер, комик и иллюзионист Нил Патрик Харрис родился 15 июня 1973 года в городе Альбукерке американского штата Нью-Мексико в семье предпринимателей, которые управляли собственным рестораном. В 1991 году окончил школу с отличием.

Дебют Харриса в кино состоялся в 1988 году (ему было 15 лет). Он появился в эпизодической роли в фильме «Сердце Клары», в котором главная роль досталась Вупи Голдберг. Спустя год, актеру предложили сыграть одного из главных персонажей (подростка-сердцееда) в сериале «Доктор Духи Хаузер».

Российским зрителям Харрис в основном известен по роли в сериале «Как я встретил вашу маму» (2005 — 2014). В картине он предстал в образе любимца женщин, красавца и создателя «Кодекса братана» Барни Стинсона.

За работу в этой ленте его дважды номинировали на премию «Глобус» за лучшую актерскую игру второго плана в мини-сериале. В общей сложности Харрис сыграл роли более чем в 90 сериалах и фильмах.

Харрис состоит в официальном браке с актером и шеф-поваром Дэвидом Бартка, отношения с которым начались еще в 2004 году. Актер открыто заявил о своей гомосексуальности в 2006 году. Впервые пара появилась на публике на церемонии вручения наград премии «Эмми» в 2007 году. В 2010 году Харрис и Бартка стали родителями. Суррогатная мать родила двойняшек — сына Гидеона Скотта и дочь Харпер Грейс.