В России ответили на угрозы журналистам РФ со стороны фонда Клуни

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ответил на обещание фонда Клуни добиться ареста российских журналистов в Европе. Об этом пишет ТАСС.

«Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы», — сказал он.

По мнению Соловьева, члены фонда лишь верят в собственную пропаганду, их невозможно переубедить, а только пожалеть. Такие действия абсолютно противоречат свободе печати.

До этого появилась информация, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из России в Европе. Об этом заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Незадолго до этого администрация Соединенных Штатов и власти Евросоюза запустили совместный механизм, призванный оказывать противодействие приписываемой России и Китаю пропаганде на Западных Балканах.

Ранее сообщалось, что ответ РФ на запрет вещания трех СМИ в ЕС находится на завершающей стадии.