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Оппозиционный политик назвала Шольца угрозой для безопасности Германии

Депутат Вагенкнехт сочла канцлера Шольца угрозой для безопасности ФРГ

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IMAGO/Christian Spicker/Reuters

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт, соосновательница новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), в соцсети Х назвала канцлера Германии Олафа Шольца угрозой для безопасности Германии из-за его решения разрешить Киеву бить по территории России немецким оружием.

По ее мнению, этот шаг поспособствует эскалации и не улучшит ситуацию на Украине.

«Олаф Шольц не является канцлером мира, но все больше становится угрозой безопасности Германии», — написала политик.

До этого она заявляла, что решение правительства Германии о допустимости атак российской территории с помощью немецкого оружия приближает ФРГ к непосредственной вовлеченности в украинский конфликт с отправкой военнослужащих в зону боевых действий.

31 мая Германия разрешила Украине использовать переданное оружие для ударов по России. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт связал это с боевыми действиями в Харьковской области, от которых Украина «имеет право защищаться в соответствии с международным правом».

Ранее неизвестный напал с ножом на критика ислама в Германии.

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