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Мэр Киева пожаловался на мобилизацию получивших бронь коммунальщиков

Кличко: коммунальщиков в Киеве призывают в ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации

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РИА «Новости»

Сотрудников коммунальных служб в столице Украины призывают на службу в армию, несмотря на бронь от мобилизации. Об этом в эфире местного телеканала «Киев24» заявил мэр города Виталий Кличко.

Он рассказал, что в настоящее время в населенном пункте наблюдается острая нехватка специалистов в разных областях. При этом власти Киева продолжают подавать заявки на бронирование от мобилизации представителей профессий, от которых зависит жизнедеятельность города.

«Это и транспортная отрасль, где у нас мобилизовано большое количество людей, несмотря на наши письма о резервировании. Также медицинская отрасль, это касается и теплоснабжения, электроснабжения, есть большой дефицит многих профессий», — подчеркнул Кличко.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в Швеции, в ходе которой оценил эффективность закона об ужесточении мобилизации. Документ вступил в силу 18 мая.

Как рассказал глава государства, после принятия данного закона мобилизация в стране увеличилась. Он напомнил о необходимости каждому военнообязанному гражданину в ближайшее время обновить свои данные. В то же время украинский лидер подчеркнул, что эта процедура не обязательно приведет к отправке человека на фронт.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что в стране нет людей для второй волны мобилизации.

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