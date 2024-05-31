Украинский генерал призвал не верить заявлениям Зеленского об обороне Киева

Видеороликам об оборонительных сооружениях вокруг Киева и заявлениям украинского президента Владимира Зеленского о защите столицы верить нельзя. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей» предупредил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

Как он сказал, совсем недавно власти страны распространяли «мощные видео» о фортификационных сооружениях в Харьковской области. Более того, глава государства пытался так же как и сейчас заверить население, что все будет хорошо.

«Поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами», — сказал генерал.

Кривонос добавил, что во время своих выступлений Зеленский произносит только те фразы, которые ему написали спичрайтеры. Сам президент Украины достаточно далек от понимания военной сферы, подчеркнул он.

29 мая Киевская областная военная администрация сообщила, что украинские спецслужбы начали проверки по возможной растрате средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в регионе. По словам представителей властей, в соответствующих мероприятиях принимают участие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Аналогичная задача была поставлена перед Государственным бюро расследований (ГБР).

Ранее в Верховной раде заявили, что украинским войскам не хватает специальной техники для строительства фортификационных сооружений.