В центре Москвы потушен пожар в здании, которое находилось на реконструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар ликвидирован», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. При этом площадь пожара на кровле реконструируемого здания составляла около 100 квадратных метров. Позже пожар в центре Москвы в реконструируемом доме на Люсиновской улице, 31, строение 6 был локализован.

При этом ранее сообщалось, что в ресторане «Благодать» на Петровской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар. Отмечается, что пожарные уже выехали на место пожара. Других подробностей не сообщается.

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