Трамп оскорбил Байдена и заявил об угрозе для всех американцев

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вынесение обвинительного вердикта судом присяжных в уголовном суде Манхэттена и участие Белого дома в этом решении означают опасность для всех американцев. Его слова, сказанные на своей первой пресс-конференции после оглашения решения суда, транслировал телеканал NBC News на YouTube.

По его словам, нынешнее руководство США сфальсифицировало дело, чтобы начать уголовное преследование даже в отношении бывшего президента.

«Вы все в опасности, если они это сделали со мной, они могут это сделать с вами. В этом решении участвовал Белый дом и продажный Джо Байден. Он самый тупой и некомпетентный президент за всю историю США», — заявил Трамп.

31 мая коллегия присяжных единогласно признала Дональда Трампа виновным по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Экс-президент назвал судебный процесс позором и обвинил в фальсификации администрацию Джо Байдена. Белый дом заявил, что «уважает верховенство закона». Приговор назначен на 11 июля, Трампу грозит до 136 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, как обвинительный приговор Дональду Трампу может навредить Джо Байдену.