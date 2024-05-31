Украинский футболист может стать игроком «Баварии»

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани хочет видеть в своей команде украинского игрока лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, передает Mirror.

Трансфер украинца может обойтись немецкому клубу в €40 млн.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Зинченко провел 27 матчей, забив один мяч.

«Арсенал» занял второе место в чемпионате, отстав от «Манчестер Сити» на два очка. Замкнул тройку сильнейших «Ливерпуль».

«Бавария» в чемпионате Германии заняла третье место, отстав от чемпиона «Байера» на 18 баллов.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства. Его стоимость составила €42 млн. Лидером рейтинга самых дорогих футболистов постсоветского пространства стал грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценивается в €80 млн. Тройку замкнул Александр Головин из «Монако» (30).

Ранее Зинченко поссорился с одноклубником.