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В Грузии сообщили о двух попытках революции в стране

В Грузии сообщили, что НПО, финансируемые США, пытались совершить революцию

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Depositphotos

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что неправительственные организации страны, которые получают средства на свою деятельность от США, хотели совершить революцию в государстве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Финансированные в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», — сообщил Кобахидзе.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «ритуальными плясками» обвинения депутата от оппозиции Теоны Акубардия в том, что власти страны являются «пророссийскими». Он призвал оппозиционеров «не предпринимать дешевых поступков ради места в списке кандидатов в депутаты на следующие выборы».

29 мая Папуашвили заявил, что сам подпишет закон об иностранных агентах, так как не ожидает, что президент Саломе Зурабишвили утвердит его.

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иноагентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов.

Ранее политолог объяснил острую реакцию Запада на грузинский закон об иноагентах.

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