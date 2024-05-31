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Путин назвал новую важную тему для кино

Путин поручил снимать фильмы о деятелях культуры на селе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в поручении правительству назвал новую важную тему для отечественного кино. Об этом сообщает ТАСС.

Он поручил обеспечить создание и продвижение фильмов о деятельности работников культуры, в том числе в малых городах и на селе.

«Обеспечить <...> при участии Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии создание и продвижение игровых и неигровых кинофильмов на темы, связанные с популяризацией деятельности работников культуры в субъектах Российской Федерации, в том числе в малых городах и сельских населенных пунктах», — говорится в списке поручений, утвержденном по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области.

При участии Института развития интернета кабмину также поручено обеспечить съемки информационно-просветительских программ, аудиовизуального контента, направленных на освещение достижений российской культуры и повышение престижа профессии работника культуры для последующей трансляции на ТВ и в интернете.

Доклад по результатам поручения должен быть представлен до 1 июля 2024 года, а далее — ежегодно.

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