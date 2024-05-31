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Минюст РФ включил в реестр иноагентов Екатерину Дунцову

Минюст РФ включил в реестр иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

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Alexander Zemlianichenko/AP

Минюст РФ включил в реестр иноагентов политика Екатерину Дунцову и правозащитницу Марину Литвинович. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

«[Дунцова] распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Выступала против специальной военной операции на Украине», — указано на сайте.

В ведомстве также уточнили, что Литвинович распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, и Дунцова, и Литвинович, неоднократно сотрудничали со СМИ-иноагентами, а также распространяли информацию, произведенную лицами, признанными иностранными агентами.

В этот же день министерство юстиции РФ сообщило, что в список иностранных агентов вносятся проекты Sota и Republic.

В сообщении говорится, что ресурсы распространяли «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ».

Ранее прокуратура направила запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом.

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