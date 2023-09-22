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Протесты в Ереване: как армяне отреагировали на действия Азербайджана в Карабахе

Полиция задержала 98 протестующих в Ереване

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на действия Баку заявил, что Ереван не будет использовать свои вооруженные силы для решения конфликта. Уже 20 сентября непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) согласилась на вывод армянских военных, расформирование и разоружение вооруженных сил и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Сам Пашинян обвинил Россию в провале миротворческой миссии и сдаче Карабаха. С 19 сентября в Ереване продолжаются митинги оппозиции, направленные на отставку Пашиняна и открытие гуманитарного коридора из Карабаха в Армению. Пашинян предупредил протестующих о жестких мерах со стороны правоохранительных органов. 21 сентября на акциях в Ереване задержали 46 человек.

Утром 22 сентября протесты в Ереване продолжились. Полицейские задержали 98 человек за неисполнение требований правоохранительных органов. К вечеру протестующие собрались на центральной площади города.

Как в столице Армении на этой неделе проходили протесты — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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