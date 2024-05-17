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В Севастополе отражают атаку беспилотников

Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА на Севастополь стрелковым оружием

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Shutterstock

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ пытаются атаковать город с помощью БПЛА. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — рассказал градоначальник.

По словам Развожаева, беспилотники сбивают с использованием стрелкового оружия. Стрелковым оружием называют оружие калибром менее 20 мм — пистолеты и револьверы, винтовки и автоматы, карабины и ружья, а также ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы.

16 мая в Севастополе осколками сбитых ракет ATACMS были повреждены дома и машина.

На Северной стороне города осколки ракеты повредили два частных дома и машину. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны разрушились шесть окон.

При этом из людей никто не пострадал. Несдетонировавших взрывчаток пока не обнаружили. Губернатор призвал граждан сообщать об опасных находках по номеру 112.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения морских беспилотников ВСУ в Черном море.

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