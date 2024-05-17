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Назван вратарь, который может подойти «Динамо»

Тренер Точилин считает вратаря Помазуна подходящим для «Динамо»

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Сочи», экс-игрок столичного «Динамо» Александр Точилин высказался о вратарях бело-голубых. В комментарии Legalbet он указал на то, что у Антона Шунина заканчивается контракт, а Игорь Лещук играет нестабильно, потому вопрос нового голкипера для команды актуален.

Точилин подчеркнул, что «Динамо» необходим вратарь, который подойдет под стиль игры команды и хорошо работает ногами. Он отметил, что выбор остается за главным тренером Марцелом Личкой, а также высказался о слухах о приходе экс-голкипера «Зенита» Андрея Лунева, указав, что его форму оценивать сейчас затруднительно, поскольку он играет за азербайджанский «Карабах».

«Вот Помазуна мы видим регулярно, он себя показывает очень неплохо, Илья — один из немногих футболистов «Урала», который дает команде Гончаренко возможность сохранить прописку в премьер-лиге своей надежной игрой», — считает Точилин.

После 28 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 53 очка. На два балла отстает «Зенит», расположившийся на второй строчке. Замыкает тройку с 50 очками «Краснодар».

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