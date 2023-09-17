Пивные забеги и костюмированный парад: в Мюнхене открылся Октоберфест-2023

Крупнейший в мире фольклорный фестиваль Октоберфест вновь проходит в баварской столице в середине сентября. Мэр Мюнхена Дитер Райтер в субботу торжественно открыл бочонок с пивом, отдав по традиции первую кружку премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.

На Октоберфесте представлены все мюнхенские пивоварни – Spaten-Franziskaner-Brau, Augustiner-Bräu, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbrau и Lowenbrau. Согласно правилам, на празднике продается только местное пиво, сваренное в соответствии с законом о чистоте пива 1487 года.

На лугу Терезы в центре Мюнхена развернули 17 больших и 21 маленький фестивальный шатер. В 2022 году гостями Октоберфеста стали 5,7 млн человек. Как пишут местные СМИ, в этом году число посетителей, скорее всего, вырастет: на открытии уже было больше людей, чем годом ранее.

История праздника началась в 1810 году. Наследный принц Людвиг женился на принцессе Терезе Саксонской-Хильдбургхаузенской, и в честь свадьбы для жителей Мюнхена устроили гуляния на полях перед городскими воротами. В дальнейшем они стали регулярными.

Октоберфест-2023 завершится 3 октября. Кадры с фестиваля – в фотогалерее «Газеты.Ru».