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Депутат Водолацкий: бои идут на окраинах Часова Яра, взламываютcя укрепрайоны

Депутат Водолацкий сообщил о боях на окраинах Часова Яра со взломом укрепрайонов

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Sofiia Gatilova/Reuters

На окраинах Часова Яра с севера российские войска постепенно прорывают укрепленные позиции. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий агентству РИА Новости.

«Сражения продолжаются на окраинах города, в его северной части. Учитывая мощные укрепления, наши войска и командиры предпринимают осторожные действия, избегая прямых атак», — отметил парламентарий.

По его словам, российские войска постепенно прорывают укрепленные позиции, развернутые на каждой улице и перекрестке, и продвигаются вперед.

Министерство обороны России ранее сообщило, что военные из группировки «Юг» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, причинив противнику потери до 520 солдат.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил оптимизм относительно продвижения российских сил в направлении Часова Яра, отметив, что российские военные уже активно действуют в пределах города.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard и боевые машины CV 90.

Ранее российский военный заявил, что ВСУ под Часовым Яром все чаще избегают прямого боя.

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