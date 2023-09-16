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Что показали Ким Чен Ыну на экскурсии во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию Артем-Приморский — 1 в Приморье. Его встретили местные чиновники и школьники. Дети поприветствовали Ким Чен Ына троекратным «Мансе!» — корейским аналогом «Ура!».
Лидер Северной Кореи помахал детям и проследовал в свой автомобиль. Сообщалось, что Ким Чен Ын обсудит с губернатором Приморья Олегом Кожемяко перспективы обмена группами школьников для отдыха, но пока гостю провели экскурсию на аэродроме Кневичи.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу показал Ким Чен Ыну сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также северокорейскому лидеру показали образцы современной оперативно-тактической авиации ВКС РФ: истребитель-бомбардировщик Су-34, истребители Су-30СМ, Су-35С и штурмовик Су-25СМ3. Кроме того, лидер КНДР увидел гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на истребителе МиГ-31. Затем Ким Чен Ына провели на фрегат «Маршал Шапошников», где ему представили и ракетный комплекс «Калибр», а также 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190.

Ким Чен Ын находится с визитом в России уже несколько дней. За это время он успел встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным как тет-а-тет, так и с делегациями. А накануне северокорейского лидера привезли на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщило позже Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын был глубоко впечатлен потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли.

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