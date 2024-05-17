Кирьяков: верните нормальный розыгрыш Кубка России, нынешний — с душком

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков раскритиковал текущий формат розыгрыша Кубка России. В комментарии Legalbet он заявил, что он принижает значение турнира.

«Я бы понял, если придумали бы другое название: Кубок лиги. Было бы три трофея в сезоне. Чемпионат, Кубок и Кубок лиги. Нужен турнир, параллельный Кубку России. Для меня принижается значение Кубка России. Сейчас этот турнир с душком, пытаются придумать какой-то Путь регионов, еще что-то там. Уверен, меня многие поддержат.

У меня один призыв, к которому многие присоединятся: верните нормальный розыгрыш Кубка России», — сказал Кирьяков.

Текущий розыгрыш Кубка России предполагает состязания в Пути регионов и в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом команды из Пути РПЛ в плей-офф могут продолжить борьбу за трофей в Пути регионов. В нынешнем сезоне в Суперфинале сойдутся представители премьер-лиги — «Балтика», сенсационно выбившая из борьбы «Спартак», и «Зенит», в серии пенальти победивший и оставивший за бортом соревнований ЦСКА.

Ранее был назван лучший защитник в РПЛ.