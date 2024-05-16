Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ

Столичная «Управляющая компания «М-групп», которая управляет производителем макаронных изделий АО «Макфа», перешла в федеральную собственность по решению Центрального районного суда Челябинска. Об этом свидетельствуют актуальные данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет ТАСС.

«Учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — указывается в базе.

Таким образом, интеллектуальные права, имущественные и денежные средства фирмы перешли в собственность России по решению суда. Согласно информации адвоката одного из ответчиков, совокупная сумма иска составляет примерно 46 млрд рублей. Уточняется, что исковые требования Генеральной прокуратуры России в отношении фирмы базировались на нарушении ряда законов о коррупции.

В публикации отмечается, что среди ответчиков фигурировало свыше 30 юрлиц («Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник» и др.) и более десяти физлиц (Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и др.).

До этого активы дальневосточных рыбоперерабатывающих компаний «Реал Девелопмент» и «Мерлион» перешли в собственность России.

Ранее суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти».