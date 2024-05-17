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В Киеве окончательно снесли православную часовню Десятинного монастыря

Власти Киева завершили снос часовни Украинской православной церкви

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Стрингер/РИА Новости

Власти Киева завершили снос часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая принадлежит к Десятинному монастырю. Об этом сообщает Telegram-канал монастыря.

«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщили в монастыре.

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве постановил снести украинский суд — решение было вынесено 14 сентября 2023 года. Согласно решению суда, власти города должны были снести часовню, освободив территорию Национального музея истории Украины, которую занимала часовня.

До этого строительная техника начала прибывать к Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, стоящей на месте древней Десятинной церкви и предназначенной к сносу по решению украинского суда.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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