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Как прошли крещенские купания в России

19 января православные христиане отмечают Крещение — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан.

В Крещенский сочельник 18 января в храмах и церквях прошли праздничные службы. Главная традиция праздника — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Его совершают дважды: в Крещенский сочельник и в сам праздник. Во многих странах, жители которых исповедуют православие, по случаю праздника проводятся крещенские купания.

В России на Крещение будет работать более 3,3 тыс. купелей. В МЧС ожидают, что их посетят 1,5 млн человек. В Москве и Подмосковье оборудовали 270 купелей, около которых установили палатки с обогревом и предлагают горячий чай.

Окунуться в прорубь решаются не все. Некоторые набирают воду и умывают лицо и руки — после освящения вода во всех источниках считается целебной.

Как проходили крещенские купания в разных городах России — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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