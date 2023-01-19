19 января 2023, 11:20
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Как прошли крещенские купания в России
19 января православные христиане отмечают Крещение — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан.
В Крещенский сочельник 18 января в храмах и церквях прошли праздничные службы. Главная традиция праздника — освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Его совершают дважды: в Крещенский сочельник и в сам праздник. Во многих странах, жители которых исповедуют православие, по случаю праздника проводятся крещенские купания.
В России на Крещение будет работать более 3,3 тыс. купелей. В МЧС ожидают, что их посетят 1,5 млн человек. В Москве и Подмосковье оборудовали 270 купелей, около которых установили палатки с обогревом и предлагают горячий чай.
Окунуться в прорубь решаются не все. Некоторые набирают воду и умывают лицо и руки — после освящения вода во всех источниках считается целебной.
Как проходили крещенские купания в разных городах России — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Москва. Девушка выходит из купели во время празднования Крещения в храме Живоначальной Троицы в Останкино, 19 января 2023 года
Ивановская область. Мужчина во время крещенских купаний в реке Волге около санатория имени Станко, 19 января 2023 года
Московская область. Кубинка. Мужчины во время крещенских купаний на территории Главного храма Вооруженных сил РФ, 19 января 2023 года
Мурманск. Священнослужитель во время освящения воды перед началом крещенских купаний в Семеновском озере, 19 января 2023 года
Новосибирск. Девушка окунулась в купель во время празднования Крещения на реке Обь, 19 января 2023 года
Москва. Священнослужитель отец Антоний (Кошелев) во время крещенских купаний в парке «Северное Тушино», 19 января 2023 года
Мурманск. Девушка во время крещенских купаний в Семеновском озере, 19 января 2023 года
Владивосток. Девушка окунается в иордань во время празднования Крещения на набережной Спортивной гавани, 18 января 2023 года
Москва. Участники крещенских купаний на реке Истре возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, 19 января 2023 года
Москва. Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля, 19 января 2023 года
Москва. Мужчина выходит из купели во время празднования Крещения в храме Живоначальной Троицы в Останкино, 19 января 2023 года
Якутск. Архиепископ Якутский и Ленский Роман освящает иордань на реке Лене в Якутске в канун праздника Крещения Господнего, 18 января 2023 года
Новосибирск. Девушка выходит из купели во время празднования Крещения на реке Обь, 19 января 2023 года
Кронштадт. Мужчина окунается в купель во время празднования Крещения, 18 января 2023 года
Мурманск. Мальчик во время крещенских купаний в Семеновском озере, 19 января 2023 года
Новосибирск. Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на реке Обь, 19 января 2023 года
Московская область. Кубинка. Священнослужитель во время освящения воды перед началом крещенских купаний на территории Главного храма Вооруженных сил РФ, 19 января 2023 года
Владивосток. Мужчина окунается в иордань во время празднования Крещения на набережной Спортивной гавани, 18 января 2023 года
Химки. Девушка окунается в купель во время празднования Крещения, 19 января 2023 года
Ярославль. Мужчина с сыном окунаются в купель во время празднования Крещения на реке Векса, 19 января 2023 года
Москва. Мужчина во время крещенских купаний в парке «Северное Тушино», 19 января 2023 года
Екатеринбург. Женщина окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ, 18 января 2023 года
Московская область. Кубинка. Военнослужащие во время крещенских купаний на территории Главного храма Вооруженных сил РФ, 19 января 2023 года
Москва. Женщина во время крещенских купаний в парке «Северное Тушино», 19 января 2023 года
Волгоград. Мужчина во время крещенских купаний на Волге, 19 января 2023 года
Чита. Мальчик во время крещенских купаний на озере Кенон, 19 января 2023 года
Мурманск. Мужчины во время крещенских купаний в Семеновском озере, 19 января 2023 года
Чита. Мужчина во время крещенских купаний на озере Кенон, 19 января 2023 года
Чита. Женщина во время крещенских купаний на озере Кенон, 19 января 2023 года
Владивосток. Мужчина во время крещенских купаний в акватории Амурского залива, 19 января 2023 года
Владивосток. Женщина во время крещенских купаний в акватории Амурского залива, 19 января 2023 года
Москва. Мужчина во время крещенских купаний на Дворцовом пруду парка «Останкино», 19 января 2023 года
Владивосток. Женщина во время крещенских купаний в акватории Амурского залива, 19 января 2023 года
Новосибирск. Молодой человек окунается в купель во время празднования Крещения на реке Обь, 19 января 2023 года
Москва. Женщина во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля, 19 января 2023 года
Московская область. Поселок Колюбакино. Мужчина во время крещенских купаний на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы, 19 января 2023 года
Чита. Женщина после крещенских купаний на озере Кенон, 19 января 2023 года
Раифа, Татарстан. Мужчина во время крещенских купаний на территории Раифского Богородицкого мужского монастыря, 19 января 2023 года
Чита. Женщина после крещенских купаний на озере Кенон, 19 января 2023 года
Москва. Крещенские купания на территории Измайловского кремля, 19 января 2023 года