«Не стоит забывать, сколько ему лет»: экс-игрок «Краснодара» о Роналду

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин оценил игру нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы — 2024, отметив, что не понимает критики в его адрес. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

»Словения дала бой Португалии. Непонятно, чего сейчас Криштиану так хают. Да, он не забил пенальти, но показывает хороший футбол с желанием. Не стоит забывать, сколько Роналду лет и что все от него требуют, чтобы он в одиночку Португалию вытягивал», — заявил он.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении в рамках 1/8 финала турнира. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Криштиану Роналду.