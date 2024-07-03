Россия хочет перейти на криптовалюты в расчетах для обхода санкций

Правительство РФ планирует легализовать стейблкоины для международных расчетов, рассказал зампред Центробанка Алексей Гузнов. Его слова приводит газета «Известия».

Власти намерены разрешить использовать стейблкоины для трансграничных переводов, а также позволить переводить такие активы в Россию, накапливать и использовать их на территории страны. Сейчас главный вопрос заключается в том, как эту цепочку регулировать, подчеркнул Гузнов.

Легализация криптовалют должна облегчить расчеты с другими странами в условиях санкций.

Стейблкоин — тип криптовалюты, стоимость которой привязана к другому классу активов, например, к доллару или золоту. Такие монеты являются менее волатильными.

До этого сообщалось, что майнинг криптовалют в России может получить официальный статус.

Ранее стало известно о росте интереса россиян к криптовалюте.