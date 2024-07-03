Гражданин Франции признался в сборе информации о военной деятельности РФ

Гражданин Франции признал вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет обвиняемый не исполнял установленной российским законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов.

Также он осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. В этих целях фигурант посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами РФ.

Преступная деятельность француза пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Кроме того, фигурант уголовного дела внесен в реестр иноагентов.

В ходе допроса он признал вину в полном объеме.

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Бывший морской пехотинец США призвал заполнить тюрьму Гуантанамо чиновниками из РФ, арестовать российских шпионов, а также сделать все, что заставит Кремль вернуть арестованных американцев.

Ранее в России задержали военного из США.