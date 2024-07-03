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Татьяна Буланова о доходах мужа-теннисиста: «Есть свой бизнес»

Певица Буланова призналась, что не знает размер заработка своего супруга

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Владимир Астапкович/РИА Новости/buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Буланова призналась, что не знает размер заработка своего супруга Валерия Руднева, поскольку считает, что ее это не касается. Об этом исполнительница рассказала в интервью Леди Mail.ru.

«Мне важно, чтобы мой муж не сидел сложа руки и не жаловался на жизнь. Валера работает, постоянно при деле, остальное для меня — не суть», — заявила она.

Буланова отметила, что у Руднева есть свой бизнес, а также мужчина профессионально занимается теннисом. Он брал паузу в карьере из-за травмы, однако в этом году вернулся в спорт и уже одержал несколько побед на соревнованиях.

«Я была им очень горда, ведь после травмы не так просто снова начать играть и, тем более, побеждать. Но Валера во всем такой, не только в спорте, — он никогда не опускает руки, всегда добивается своего», — заявила певица.

Буланова и Руднев поженились 2 июня 2023 года. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Недавно исполнительница рассказывала, что супруг предложил ей усыновить ребенка.

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