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Глава Новороссийска рассказал о последствиях атаки морских беспилотников ВСУ

Квартира и два коммерческих помещения в Новороссийске повреждены при атаке ВСУ

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Телеграм-канал «Андрей Кравченко»

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск повреждения получили одна квартира и два помещения, задействованные под нужды коммерческих организаций. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Андрей Кравченко.

По его словам, специалисты осмотрели набережную и Цемесскую бухту и не обнаружили ничего, что могло бы угрожать жизни или здоровью горожан. Кравченко также отметил, что в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщало Минобороны РФ, в ночь на 3 июля Новороссийск был атакован двумя безэкипажными катерами (морские беспилотники). Их уничтожили в акватории Черного моря.

Во время отражения атаки власти города призывали жителей, проживающих на первой линии берега, не подходить к окнам, укрыться в помещениях с крепкими стенами и не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что несколько поселков в Горловке частично остались без света из-за атаки ВСУ.

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