Кологривый поднял гонорар на десятки тысяч рублей

Актер Никита Кологривый получил сотни тысяч рублей за постановку «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады. Об этом сообщает журналист Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Отмечается, что в сентябре 2023 года гонорар звезды «Слова пацана» за спектакль составлял всего 8 тыс. рублей.

«Ну, он молодец. Старается»; «Может откажется? Он же возмущался высокими заработками артистов»; «Как будто его игра тогда и сейчас поменялась. Это демотивирует, [потому что] в медиа случай и связи [стали] гораздо важнее таланта», — написали интернет-пользователи.

Премьера «Маяковский. Я сам» состоялась 2 июля в Москве. Постановка посвящена жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. Основой инсценировки стала автобиография Маяковского «Я сам», которую дополнили его стихи и поэмы. Роль Маяковского исполнил звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

В начале июня Кологривый поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с фотосессии, на которых предстал в образе Владимира Маяковского. Он был одет в черный костюм-тройку с акцентными серебристыми полосками, белую рубашку с галстуком, а также в привычную стилю Маяковского шляпу.

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