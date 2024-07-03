Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кологривый поднял гонорар на десятки тысяч рублей

Журналист Мартынова: гонорар Кологривого в театре вырос до сотни тысяч рублей

close
100%
Пресс-служба Театра Эстрады

Актер Никита Кологривый получил сотни тысяч рублей за постановку «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады. Об этом сообщает журналист Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Отмечается, что в сентябре 2023 года гонорар звезды «Слова пацана» за спектакль составлял всего 8 тыс. рублей.

«Ну, он молодец. Старается»; «Может откажется? Он же возмущался высокими заработками артистов»; «Как будто его игра тогда и сейчас поменялась. Это демотивирует, [потому что] в медиа случай и связи [стали] гораздо важнее таланта», — написали интернет-пользователи.

Премьера «Маяковский. Я сам» состоялась 2 июля в Москве. Постановка посвящена жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. Основой инсценировки стала автобиография Маяковского «Я сам», которую дополнили его стихи и поэмы. Роль Маяковского исполнил звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

В начале июня Кологривый поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с фотосессии, на которых предстал в образе Владимира Маяковского. Он был одет в черный костюм-тройку с акцентными серебристыми полосками, белую рубашку с галстуком, а также в привычную стилю Маяковского шляпу.

Ранее Тимати объяснил, почему оставил сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами