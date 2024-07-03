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Клинтон в беседе с пранкерами согласилась на сговор с «Порошенко» против Трампа

Клинтон согласилась на сговор с «Порошенко», чтобы не дать Трампу победить

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Jacquelyn Martin/AP

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась на сговор с «Порошенко», чтобы помешать бывшему американскому президенту Дональду Трампу вновь стать главой государства по итогам выборов. Об этом Клинтон сообщила в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые при общении с ней представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Пранкеры предложили бывшему госсекретарю США «найти что-нибудь» на Трампа для того, чтобы «атаковать его» в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах.

«Хорошо. Что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него, я полностью за, потому что он очень опасный человек», — отметила она.

Клинтон в ходе разговора с пранкерами также заявила, что не думает, что Трамп сможет одержать победу на выборах.

В июне бывший президент Польши Бронислав Коморовский в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Варшава должна уговаривать украинских студентов вступать в ВСУ, а Киев просить их вернуться на родину.

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