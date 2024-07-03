В России жаркая погода бьет рекорды

В России за сутки зафиксировали 39 температурных рекордов, восемь из которых — в региональных центрах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого передает РИА Новости.

«На фоне аномальной жары, охватившей Русскую равнину и юг Дальнего Востока, минувшие сутки ознаменовались очередной серией из 39 температурных рекордов, из них восемь – зафиксированы в региональных центрах», — сообщил он.

По словам синоптика, температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, 2 июля в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. До этого рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Брянске, Твери, Туле, Владимире, Владивостоке, Вологде.

3 июля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время ночная температура в Москве не опустится ниже 24°C, что может быть опасно для здоровья, поскольку организм не успевает полностью восстановиться.

Накануне в Тульской области сотрудники Wildberries заявили, что не могут нормально работать из-за отсутствия воды и вентиляции в жару.

Ранее исследователи узнали, что экстремальная жара повышает риск рождения хронически больных детей.