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Евросоюз начал жестко следить за действием антироссийских санкций

Евросоюз ужесточил меры по недопущению обхода санкций против России

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Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Европейский союз (ЕС) ужесточил меры по недопущению обхода санкций, введенных в отношении России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзоры международных юридических фирм YS Advisors и Crowell & Moring.

Отмечается, что теперь ЕС теперь обязывает работающие на его территории компании приложить все возможные усилия, чтобы любое неевропейское юрлицо, которое им принадлежит или подконтрольно, не участвовало в деятельности, которая помогала бы России обойти ограничения.

Как отмечает РБК, теперь компании ЕС обязаны следить за тем, чтобы их дочерние компании в третьих странах не нарушали антироссийские санкции. Рестрикции приобретут экстерриториальный характер.

Пакет включает меры, препятствующие обходу санкций против России, и новые обязательства для компаний в области санкционного действия в соответствии с запросом или указанием, рассказали эксперты YS Advisors.

При этом Брюссель не стал вводить юридическую ответственность за действия дочерних компаний в других странах, несмотря на это, новые меры резко расширяют юрисдикцию ЕС по отношению к России, добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что Россия намерена перейти на криптовалюты в расчетах для обхода санкций.

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