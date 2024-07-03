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Италия хочет заключить крупнейший в истории Rheinmetall контракт на поставки вооружений

Handelsblatt: Италия намерена закупить Lynx и Panther у Rheinmetall на €20 млрд

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Wolfgang Rattay/Reuters

Италия планирует заказать у немецкого производителя оружия Rheinmetall танки и боевые машины пехоты на €20 млрд. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, Италия хочет получить от производителя 350 боевых машин пехоты Lynx и более 200 танков Panther в течение 15 лет. Отмечается, что этот контракт может стать самым крупным в истории Rheinmetall.

Как передает агентство Reuters, Rheinmetall не опроверг сообщение Handelsblatt о заказе и намерено прокомментировать эту информацию позднее.

1 июля стало известно, что Rheinmetall получил от Вооруженных сил Германии (бундесвер) заказ на поставку 6,5 тысячи военных грузовиков на сумму €3,5 млрд.

20 июня немецкий концерн сообщил о получении заказа на поставку 155-миллимитровых снарядов в размере €8,5 млрд. Помимо основного заказчика, немецкой армии, снаряды также заказали Вооруженные силы Дании, Нидерландов и Эстонии. При этом в объявлении Rheinmetall прямо говорилось о том, что часть поставленных снарядов будет переправлено на Украину.

Ранее Rheinmetall и Lockheed Martin представили улучшенный аналог HIMARS.

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