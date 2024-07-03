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Лукашенко заявил о готовности предотвращать провокации на госгранице Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии готовы предотвратить любую провокацию на границе

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные страны готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе. Его словам на военном параде по случаю Дня независимости республики передает ТАСС.

«Мы — люди в погонах — способны сегодня не просто защитить, а предотвратить любую провокацию на государственных границах нашей страны», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что первая для Белоруссии тренировка применения тактического ядерного оружия (ТЯО) показала, что уровень обороноспособности Союзного государства (СГ) как никогда высок.

2 июля президент Белоруссии объявил о приведении военно-воздушных сил (ВВС) и подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил страны в боевую готовность.

До этого Лукашенко предостерег Украину от провокаций на границе с Белоруссией.

Ранее Лукашенко обвинил западные страны в попытках втянуть Белоруссию «в разборки».

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