Лукашенко заявил о готовности предотвращать провокации на госгранице Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные страны готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе. Его словам на военном параде по случаю Дня независимости республики передает ТАСС.

«Мы — люди в погонах — способны сегодня не просто защитить, а предотвратить любую провокацию на государственных границах нашей страны», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что первая для Белоруссии тренировка применения тактического ядерного оружия (ТЯО) показала, что уровень обороноспособности Союзного государства (СГ) как никогда высок.

2 июля президент Белоруссии объявил о приведении военно-воздушных сил (ВВС) и подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил страны в боевую готовность.

До этого Лукашенко предостерег Украину от провокаций на границе с Белоруссией.

Ранее Лукашенко обвинил западные страны в попытках втянуть Белоруссию «в разборки».