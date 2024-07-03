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Российские врачи спасают мужчину, который получил удар ножом в грудь от ревнивой подруги

Shot: в Подмосковье мужчина получил ранение и не обращался к медикам восемь дней

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Shutterstock

В Подмосковье иностранец попал в больницу после конфликта с возлюбленной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Подмосковье, куда гражданин Белоруссии приехал на заработки. В день произошедшего мужчина проводил время с подругой-россиянкой. В какой-то момент 49-летняя женщина решила, что у ее 41-летнего возлюбленного появилась другая. По данным источника, после этого она схватила нож и ударила иностранца в грудь.

Россиянка сразу же убрала оружие, обработала рану и извинилась. Мужчина простил подругу и не стал обращаться в больницу.

Скорую помощь мужчина вызвал только спустя восемь дней, когда он начал терять сознание. В медучреждении выяснилось, что за это время у белоруса в плевральной полости легких скопилось много крови.

Специалисты прооперировали пациента. Несмотря на вмешательство, состояние пострадавшего остается тяжелым. На данный момент ему оказывают всю необходимую помощь.

Полиция тем временем ищет возлюбленную иностранца. Женщина сбежала.

Ранее в Тюмени ревнивец серьезно избил соперника головой о батарею и выбросил в подъезд.

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