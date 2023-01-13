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Умерла дочь Элвиса Пресли Лиза Мари

Дочь и единственная наследница Элвиса Пресли скончалась в возрасте 54. О смерти Лизы Мари сообщила ее мать, вдова «Короля рок-н-ролла» Присцилла Пресли.

Лежащую без сознания Лизу Мари нашла в спальне домработница. Врачи диагностировали у дочери Элвиса Пресли остановку сердца, ей вкололи адреналин – но спасти не смогли. Сообщается также, что до приезда скорой помощи Лизе Мари пытались сделать искусственное дыхание. Источники Daily Mail рассказали, что причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Лиза Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. После смерти своего отца Элвиса Пресли в 1977 году она унаследовала знаменитое поместье – Грейсленд. В 2004 году Лиза Мари продала 85% своих прав на музыкальные произведения отца.

Известно, что дочь Элвиса унаследовала и пристрастие своего отца к наркотикам, начав употреблять их в 13 лет. Несколько раз ее исключали из закрытых лос-анджелесских школ из-за пагубных привычек – в частности пристрастия к кокаину.

Личная жизнь Лизы Мари тоже была бурной – четыре раза она выходила замуж. Третьим ее мужем был актер Николас Кейдж, брак с которым продлился всего 109 дней. От четвертого брака с гитаристом Майклом Локвудом у певицы родились двое детей – близняшки Харпер и Финли.

Какой была единственная дочь Элвиса Пресли — в галерее «Газеты.Ru».

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