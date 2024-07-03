Токаев рассказал, почему визит Си Цзиньпина в Казахстан имеет исключительное значение

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Астану, где он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), имеет исключительное значения для отношений Казахстана и Китая. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой КНР, передает ТАСС.

«Считаю, что ваш визит имеет исключительное значение. КНР — дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников», — подчеркнул Токаев.

По словам президента Казахстана, отношения между странами развиваются беспрецедентными темпами. Токаев также поддержал инициативы председателя КНР о выводе сотрудничества между Астаной и Пекином на новый уровень.

До этого Си Цзиньпин заявил, что саммит ШОС сплотит страны-участники и откроет новую страницу сотрудничества. Он отметил, что в рамках своего председательства Казахстан проделал огромную плодотворную работу, что помогло повысить авторитет ШОС.

Ранее было названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.