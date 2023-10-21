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Фото

10 главных фото недели: война в Израиле, Лавров в КНДР и задержание Греты Тунберг

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии уходящей недели

Последствия авиаудара по больнице в Газе, военная операция России на Украине, встреча Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

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Нейрокоуч Зеброва: беспорядок на столе грозит снижением внимания и концентрации
Юбилей короля: 8 лучших ролей Вигго Мортенсена
«Почему удостоен такой чести, не знаю». Бывшего замглавы МИД РФ объявили иноагентом
Минюст объявил иноагентом бывшего замглавы МИД России Георгия Кунадзе
Главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина стал генерал-полковник Афзалов
Он исполняет свои должностные обязанности с августа
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«Крысить, хрючить и копытить». Белоусов и другие политики — о российском бизнесе
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В бюджете США почти закончились средства для Украины
Салливан заявил, что выделенные конгрессом деньги для Украины почти закончились
Латвия призвала закрыть Балтийское море для российских кораблей. В Москве оценили идею
Песков ответил на предложение главы Латвии закрыть Балтийское море для России
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