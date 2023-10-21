21 октября 2023, 11:32
Фото
10 главных фото недели: война в Израиле, Лавров в КНДР и задержание Греты Тунберг
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Полицейские задерживают шведскую экоактивистку Грету Тунберг на акции протеста против ископаемого топлива в Лондоне, Великобритания, 17 октября 2023 года
Девочка на территории больницы Аль-Ахли, где сотни палестинцев погибли в результате взрыва, Город Газа, 18 октября 2023 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, 19 октября 2023 года
Пропалестинские протестующие в здании Капитолия США в Вашингтоне, 18 октября 2023 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на совместном фотографировании глав делегаций - участников III Международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине, 18 октября 2023 года
Мать плачет над телом своего сына, убитым боевиками ХАМАС во время музыкального фестиваля на границе с сектором Газа, на кладбище Пардес Хаим в Кфар-Сабе, Израиль, 15 октября 2023 года
Местный житель на улице в городе Авдеевке, Донецкая область, Украина, 17 октября 2023 года
Девушка держит в руках табличку с надписью «Один Холокост не оправдывает другой» во время пропалестинского протеста во Франкфурте, Германия, 18 октября 2023 года
Протестующие во время демонстрации солидарности с палестинским народом в Газе, возле посольства США в Аукаре, северном пригороде Бейрута, Ливан, 18 октября 2023 года
Бразильские коренные жители Мура прибывают на встречу во дворец Планальто в Бразилиа, Бразилия, 18 октября 2023 года
Последствия авиаудара по больнице в Газе, военная операция России на Украине, встреча Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.