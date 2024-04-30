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В Казахстане задержали экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева

Экс-главу МВД Казахстана Тургумбаева задержали по делу о превышении полномочий

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Пресс-служба МВД РК

Генеральная прокуратура заявила о задержании экс-главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева. Об этом сообщили в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».
 
По данным журналистов, мужчину задержали 29 апреля по делу о Кантаре — событиях января 2022 года. Тургумбаеву вменяют «превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия».

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

В Генпрокуратуре страны заявили, что в уголовном деле в отношении Тургумбаева есть сведения, которые составляют госсекреты, поэтому другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее президент Казахстана Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком.

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