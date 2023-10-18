Не только Саша Белый: 10 главных ролей Сергея Безрукова

Актер и режиссер Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года. Благодаря таланту играть самых разноплановых героев он воплотил на экране бандитов в «Бригаде» и «Каникулах строгого режима», светил русской поэзии Пушкина и Есенина, главного барда страны Высоцкого и даже Иешуа из «Мастера и Маргариты».

Об этих и других главных киноролях Безрукова — в фотогалерее «Газеты.Ru».