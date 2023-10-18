18 октября 2023, 08:38
Фото
Не только Саша Белый: 10 главных ролей Сергея Безрукова
close
Бандит Саша Белый, сериал «Бригада» (2002 год)
В 15-серийном эпосе «Бригада» Сергей Безруков сыграл лидера четверки бандитов Сашу Белого. Вместе с ним на роль претендовали Константин Хабенский, Вадим Калганов, Сергей Шнырев и Юрий Лагута. Сначала режиссеру Алексею Сидорову показалось, что театральный актер Безруков слишком «положительный» и не сможет передать нужные эмоции. Но после долгих сомнений постановщик доверил ему сыграть главного героя.
«Хотелось показать не только силу, а личность с жестким характером, внутренней ломкой, метаниями, переживаниями, «иссушением» души», — говорил Сидоров.
Прототипом Саши Белого стал реально существовавший «вор в законе», лидер орехово-медведковской группировки Сильвестр, который занимался рэкетом, грабежами и угонами машин. Сериал обрел огромную популярность и стал культовым, но также получил много критики из-за романтизации бандитской жизни.
После финала «Бригады» было непонятно, остался ли главный герой жив. Через несколько лет Сидоров успокоил фанатов: в маленьком эпизоде его фильма «Бой с тенью» Безруков в последний раз вернулся к знаменитой роли. В 2012 году он отказался играть Белого в фильме «Бригада: Наследник», чтобы «не тиражировать себя в этом образе».
Участковый Павел Кравцов, сериал «Участок» (2003 год)
В начале каждой серии «Участка» в исполнении Безрукова звучит песня «Березы» группы «Любы». Актер сыграл в 12-серийном фильме Павла Кравцова — молодого, честного и доброго сельского участкового. Он согласился сняться в проекте режиссера Александра Баранова, чтобы не застревать в образе Саши Белого из только что прогремевшей «Бригады». На роль Кравцова также претендовали Михаил Ефремов, Александр Домогаров и Гоша Куценко.
По сюжету после ареста преступника, оказавшегося «человеком со связями», начальство поставило Кравцову ультиматум: увольнение из милиции или работа участковым в деревне. Так герой оказывается в селе Анисовка, где разбирается с преступлениями разного уровня и уживается с местными жителями. Компанию ему составляет пес Цезарь породы бладхаунд, чьи мысли периодически звучат в сериале голосом Безрукова. В селе Похвиснево Калужской области, где снимали «Участок», установлен памятник Кравцову и его псу.
В продолжении сериала под названием «Заколдованный участок» (2006) Безруков отказался возвращаться к роли.
Поэт Сергей Есенин, сериал «Есенин» (2005 год)
Прочная связь с Есениным у актера с детства — отец Виталий Безруков назвал его в честь поэта. До съемок в сериале Безруков играл «крестьянского поэта» в Театре Ермоловой в спектакле «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» Затем актер исполнил эту роль в 11-серийном фильме «Есенин», сценаристом которого стал его отец. В сериале развиваются две линии: события жизни поэта и расследование причин его ухода из жизни следователем Хлыстовым.
«Мне хотелось развеять уже существующий шаблонный образ поэта-скандалиста, миф, который нам навязывали в советской школе: упаднический, кабацкий поэт, алкоголик, праздный гуляка и хулиган, — говорит Безруков. Я вижу его человеком огромного диапазона: от гениального хулигана-озорника, Моцарта своей эпохи, — до русского Гамлета, первого советского диссидента», — говорил Безруков.
Поэт Александр Пушкин, фильм «Пушкин. Последняя дуэль» (2006 год)
В 2002 году в Театре Ермоловой Безруков сыграл Пушкина в спектакле «Александр Пушкин» по пьесе своего отца «И жизнь, и слезы, и любовь».
Несмотря на критику «школьных банальностей и нелепых фантазий», постановка шла при полных залах и была перенесена в Московский Губернский театр Безрукова. А в 2006 году актер сыграл Пушкина в фильме Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль», посвященном последним месяцам жизни поэта. В 2009-м Безруков вернулся к роли в ленте «Гоголь. Ближайший».
Иешуа Га-Ноцри, сериал «Мастер и Маргарита» (2005 год)
В сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» Безруков сыграл Иешуа и озвучил Мастера. В комментарии «Нижегородским епархиальным ведомостям» актер заявил, что не отождествляет своего персонажа с Иисусом Христом из Библии. Во время подготовки к съемкам он постился и отказался от нескольких спектаклей. По словам Безрукова, роль Иешуа помогла ему спокойнее реагировать на обстоятельства и «выключать Белого»:
«Эмоции, куда деваться-то? Особенно если обидели незаслуженно. Тут я понимаю, что у меня включается скорость Белого. А это совсем другой персонаж, он не прощал и не сносил — он наказывал. И вот в тот момент, когда начинает зарождаться скорость Белого, я вспоминаю об Иешуа. И успокаиваюсь».
Генерал Каппель, фильм «Адмиралъ» (2008 год)
В фильме «Адмиралъ» Андрея Кравчука актер сыграл сподвижника адмирала Александра Колчака — белого генерала Владимира Каппеля. В 1919 году он ценой своей жизни вывел армию к Байкалу и спас от окружения под Красноярском. Перед премьерой фильма Безруков дал интервью газете «Труд».
«Этот фильм необходим, чтобы мы и наша армия поняли: вот как надо любить родину. Мой герой, умирая, говорит: «Передайте войскам, что я любил их, я любил Родину и своей смертью доказал это», — сказал актер.
Съемки проходили в воинской части в Нижегородской области. При -34 °C Безруков сказал на коне и нырял под лед.
Криминальный авторитет Виктор Сергеевич Сумароков, «Каникулы строгого режима» (2009)
В криминальной комедии Игоря Зайцева «Каникулы строгого режима» звезды «Бригады» Безруков и Дмитрий Дюжев сыграли сбежавших из тюрьмы заключенных, которые устраиваются вожатыми в пионерлагере. На презентации «Каникул строгого режима» Безруков выразил надежду, что фильм поможет тюремщикам посмотреть на свою работу под другим углом.
«Хотелось бы, чтобы у наших правоохранительных органов не замыливался глаз. Каким человек вернется на волю? Озлобившимся? Он может стать изгоем и уже тогда осознанно пойдет на преступление», — сказал актер.
Фильм пользовался большой популярностью в прокате и за первые две недели собрал в России больше $15 млн. В общей сложности лента собрала $17,5 млн.
Певец Владимир Высоцкий, фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011 год)
Долгое время было неизвестно, кто сыграл в фильме Высоцкого — на съемочной площадке Безруков появлялся в сложном гриме, и его было не узнать. Общественность гадала, что это могли быть Владимир Вдовиченков, Алексей Кравченко, Павел Деревянко и другие. Личность актера была раскрыта лишь через четыре месяца после премьеры в эфире «Вечернего Урганта».
Над сложнейшей маской из воска и пластилина с учетом мельчайших деталей лица и мимики Высоцкого около полугода работал художник Петр Горшенин. Ежедневно в течение четырех часов к лицу Безрукова прикреплялись отдельные детали маски — нос, лоб и так далее. На изготовление грима из бюджета фильма было потрачено около $30 тыс.
По словам актера, сначала он отказался играть Высоцкого из-за высокой ответственности, а через год все же согласился. Перед выходом ленты Безруков дал сайту kp.ru интервью инкогнито, в котором объяснил, почему не хотел раскрывать свою личность:
«Не хочу, чтобы мой актерский имидж влиял на образ героя, которого мне посчастливилось сыграть. Если бы я играл со своим лицом – это очень отвлекало бы зрителя. Вот актер, он играл этого, этого, этого… У тебя его лицо ассоциируется с другими ролями. И это мешает. Не надо. Здесь Высоцкий — и больше никого. Пусть люди смотрят картину о Высоцком».
Житель Михайловского Сергей Трофимов, фильм «Учености плоды» (2021 год)
В приуроченном к 220-летию со дня рождения Пушкина фильме Игоря Угольникова «Учености плоды» Безруков сыграл Сергея Трофимова. Действие ленты проходит в 1940-х годах. По сюжету в оккупированное нацистами село Михайловское, где жил поэт, приезжает профессор немецкого Института имени Гете фрау Шиллер (Ута Лемпер). Там она читает лекции о творчестве Пушкина для немецких солдат и местных жителей. У Шиллер завязываются отношения с одним из слушателей, конформистом Сергеем (Сергеем Безруковым), и вместе они пытаются спасти историческое наследие музея-усадьбы.
Роль Трофимова изначально писалась под Безрукова и символизирует некое перерождение Пушкина.
«Роль Сергея Трофимова непростая, это нетипичный для меня образ. Мой герой вымышленный, но вполне с настоящей своей непростой жизненной историей», — сказал Безруков в преддверии премьеры.
Аналитик ФСБ Андрей Рыбин, сериал «Шпион» (2022 год)
Одной их последних больших ролей Безрукова стал талантливый аналитик ФСБ Андрей Рыбин, который в духе голливудских блокбастеров собирается на пенсию, но не может уйти из-за внезапно свалившегося важного дела. Сериал «Шпион» вышел на Первом канале, очень понравился зрителям и закончился «на самом интересном» — похоже, создатели оставили задел на второй сезон.
По словам Безрукова, ради роли он специально занимался английским языком:
«В «Шпионе» будут сцены, сыгранные исключительно на английском. У меня он был на школьном уровне, но удалось вспомнить и укрепить иностранный язык. Говорить приходилось не просто по-английски, а с американским акцентом. Несмотря на то, что у меня хороший слух, это было непросто».
Актер и режиссер Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года. Благодаря таланту играть самых разноплановых героев он воплотил на экране бандитов в «Бригаде» и «Каникулах строгого режима», светил русской поэзии Пушкина и Есенина, главного барда страны Высоцкого и даже Иешуа из «Мастера и Маргариты».
Об этих и других главных киноролях Безрукова — в фотогалерее «Газеты.Ru».