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Не только Саша Белый: 10 главных ролей Сергея Безрукова

Актеру Сергею Безрукову исполнилось 50 лет

Актер и режиссер Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года. Благодаря таланту играть самых разноплановых героев он воплотил на экране бандитов в «Бригаде» и «Каникулах строгого режима», светил русской поэзии Пушкина и Есенина, главного барда страны Высоцкого и даже Иешуа из «Мастера и Маргариты».

Об этих и других главных киноролях Безрукова — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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