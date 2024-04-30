Экс-участница «Пацанок» бросила телефон в лицо фанатке на концерте

Бывшая участница шоу «Пацанки», рэперша Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) разбила несколько телефонов во время своего концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, во время выступления Михеевой смартфоны «летали по залу», а сама исполнительница «валялась на сцене». Поклонники девушки предположили, что она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как выбивалась из трек-листа. Судя по опубликованным в сети роликам с концерта, девушка бросила минимум четыре телефона, а также прыгала со сцены в толпу фанатов.

Mash подчеркивает, что один из телефонов попал в лицо фанатки Михеевой. О состоянии здоровья девушки, не сообщается.

Сама рэперша в Telegram-канале поблагодарила поклонников за концерт и призналась, что показала на прошедшем мероприятии, «кто настоящая рок-звезда».

Недавно певец Григорий Лепс прокомментировал матом то, что он выбил из рук зрительницы телефон на концерте. В нецензурной форме Лепс заявил, что фанатка ему надоела на концерте. Артист отметил, что два раза просил ее убрать смартфон.

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