Гладков рассказал о сбитом над Белгородской областью воздушном объекте

В Белгородской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушный объект. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — сообщил глава области.

Он отметил, что в результате случившегося, согласно предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений специалисты также пока не зафиксировали.

До этого Гладков предупредил жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности, об этом писала kp.ru. Он попросил граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, Гладков призывал как можно скорее ее покинуть.

Утром 30 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении расчета украинских беспилотников рядом с Белгородской областью.

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