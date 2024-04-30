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В России сочли оккупацией возможное появление войск США на Украине

Рогов: РФ будет расценивать американские войска на Украине как оккупантов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Появление американских войск на Украине в России будут считать интервенцией и оккупацией, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Появление американских войск на Украине станет ее неприкрытой оккупацией. Американские солдаты на Украине будут расценены как оккупанты и интервенты», — сказал Рогов.

При этом, по его мнению, военные США прибудут на Украину только после того, как «закончатся» украинские, польские и другие солдаты, поскольку американцы привыкли воевать чужими руками.

29 апреля член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Белый дом будет продолжать накачивать Киев деньгами, а в случае краха вооруженных сил Украины (ВСУ) Соединенные Штаты могут ввести в страну свои войска.

Слова Грин прокомментировал депутат Госдумы Михаил Шеремет, который заявил, что ввод войск обернется для США огромными страданиями.

Ранее Грин заявила, что помощь Киеву уничтожит целое поколение украинцев.

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