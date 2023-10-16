Как прошла выставка Auto Tuning Show 2023 в Москве

Любители автотюнинга собрались 14 и 15 октября в столичном «Крокус Экспо». Там прошла выставка Auto Tuning Show 2023.

Гостей мероприятия ждали «заряженные» тачки, оглушительный звук и красивые девушки.

На шоу в «Крокус Экспо» приехали не только современные спорткары, но и советские автомобили. Всего на площадке в 12 тыс. кв.м собрались около 200 участников. Автолюбители общались с единомышленниками, участвовали в мастер-классах с экспертами и паблик-токах со знаменитыми блогерами. На выставке даже прошел конкурс по тверку (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер).