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Как прошла выставка Auto Tuning Show 2023 в Москве

В Москве прошла выставка Auto Tuning Show 2023

Любители автотюнинга собрались 14 и 15 октября в столичном «Крокус Экспо». Там прошла выставка Auto Tuning Show 2023.

Гостей мероприятия ждали «заряженные» тачки, оглушительный звук и красивые девушки.

На шоу в «Крокус Экспо» приехали не только современные спорткары, но и советские автомобили. Всего на площадке в 12 тыс. кв.м собрались около 200 участников. Автолюбители общались с единомышленниками, участвовали в мастер-классах с экспертами и паблик-токах со знаменитыми блогерами. На выставке даже прошел конкурс по тверку (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер).

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